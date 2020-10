Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere situația epidemiologica determinata de evoluția Pandemiei Covid-19 in municipiul și județul Arad, Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean, a emis urmatorul comunicat de...

- Instituția Prefectului a facut publica miercuri seara hotararea nr.42 care sta la baza noilor decizii luate la nivel județean, in condițiile in care mai multe loalitați au depașit incidența de 3 cazuri de imbolnavire cu SARS-COV 2 la 1000 de locuitori. Hotararea completa poate fi vizualizata AICI.…

- Ziarul Unirea HARTA| 13 localitați in SCENARIUL ROȘU. Situația in județul Alba și ce masuri vor fi luate DSP Alba a trasmis situația cazurilor active, in perioada 30 septembrie – 13 octombrie, pentru fiecare localitate din județul Alba. Potrivit datelor transmise de DSP Alba, in ultimele 14 zile, numarul…

- In 17 localitati din judetul Brasov, inclusiv municipiul resedinta, incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 este de peste 1,5 la 1.000 de locuitori, a informat, astazi, Institutia Prefectului. In municipiul Brasov, incidenta cumulata a cazurilor este 1,62. In judetul Brasov, astazi, 318 pacienti…

- Toate unitatile de invatamant din municipiul Caracal, județul Olt, intra in scenariul galben incepand de joi. De asemenea, se suspenda activitatea restaurantelor, a cafenelelor din interior, dar și in cinematografe și teatre. Masca devine obligatorie in zona școlilor in intreg județul Olt, anunța…

- Un numar de 12 localitati din judetul Sibiu au incidenta cumulata a cazurilor de coronavirus, in ultimele 14 zile, mai mare de 1/ 1000 de locuitori, inclusiv municipiul Sibiu. In patru localitati cu rata ai mare de 1,5, CJSU Sibiu a decis obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise, interzicerea…

- Presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, a anuntat ca, in baza numaratorii paralele efectuate, candidatii "Aliantei pentru Bistrita-Nasaud" (PSD-ALDE-Pro Romania-UDMR) pentru functiile de primar in municipiul Bistrita si orasul Nasaud au pierdut in favoarea candidatilor Aliantei PNL-USR-PLUS.De…