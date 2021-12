Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede ca amplasarea mijloacelor de publicitate sau reclama, cu excepția statuilor și monumentelor, in curbe și in intersecții este interzisa. „Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate sau reclama și a construcțiilor, cu excepția statuilor și a monumentelor, in curbe și in intersecțiile la nivel ale cailor de comunicație, in ampriza și in zonele de siguranța, precum și pe suprafețele de teren destinate asigurarii vizibilitații in curbe și in intersecții”, prevede legea promulgata de președintele Klaus Iohannis. Legea a fost…