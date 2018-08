Stiri pe aceeasi tema

- E-lectron, prima stație smart de mobilitate electrica pentru mijloace de transport eco din Brașov – trotinete, biciclete sau alte dispozitive electrice – a fost construita de 59 de elevi care au participat intre 19 și 25 august la cea de-a treia saptamana a Taberei Meseriașilor din Țara lui Andrei.…

- A fost inaugurata prima stație solara de incarcare a dispozitivelor electrice de transport din Brașov, „E-lectron”! Construita in Tabara Meseriașilor din Țara lui Andrei „E-lectron” va ramane la dispoziția comunitații brașovene și va putea fi folosita gratuit. 240 de elevi viitori meseriași,…

- Meteorologii au actualizat, luni, avertizarea cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina si au redus numarul judetelor unde vor aparea fenomene periculoase. Astfel, pana luni seara la ora 23.00, vor fi furtuni in 23 de judete, fiind asteptate cantitati de precipitatii care pot ajunge pana la…

- Peste 31.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. Cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Cluj, Sibiu si Timis, in timp ce in Bacau, Giurgiu, Caras-Severin, Salaj, Covasna, Suceava, Vrancea, Botosani si Ialomita…

- Elevi eliminați de la Bacalaureat 2018, considerat examenul „maturitații”. In mai multe județe din țara, unii dintre absolvenți au incercat sa copieze la proba de Limba și liberatura romana, motiv pentru care au fost dați afara pentru tentativa de frauda. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018,…

- Peste 1,2 tone și 1.100 de litri de produse de protecție a plantelor susceptibile a prezenta riscuri de producere a unor evenimente grave pentru sanatatea populației si a mediului inconjurator au fost ridicate de polițiști, in urma unei acțiuni desfașurate in București și 18 județe. In perioada…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 22.296 locuri de munca, în data de 5 iunie 2018.Cele mai multe posturi vacante sunt înregistrate în București, Capitala fiind urmata de județele…