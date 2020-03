Stiri pe aceeasi tema

- Lumea medicala se afla in fața unui mister - o mica localitate din Lombardia, provincie greu lovita de coronavirus, nu are nici un caz de imbolnavire! Toți localnicii din Ferrera Erbognone au fost chemați sa li se faca analize de imunitate, pentru ca astfel ... The post Oamenii dintr-o localitate din…

- Italia a trecut de 90.000 de persoane infectate cu noul coronavirus și de 10.000 de morți. In epicentrul pandemiei exista o localitate fara niciun bolnav – Ferrera Erbognone. Ferrera Erbognone este o localitate cu 1.000 de locuitori din Lombardia, care nu a inregistrat niciun caz de imbolnavire de…

- Britanicul, in varsta de 30 de ani, i-a spus sotiei ca a plecat intr-o calatorie de afaceri, in Marea Britanie, insa el a mers, de fapt, in Italia, intr-o excursie romantica cu amanta. La intoarcerea din peninsula, acesta s-a prezentat la spital cu simptomele de Covid-19, iar teste au confirmat…

- Situație este dramatica in Bergamo, Lombardia, acolo unde pandemia de coronavirus face ravagii. Crematoriul funcționeaza 24 de ore din 24, existand liste de așteptare pentru inmormantari si incinerari. Rubrica de decese a ziarului local "L’Eco di Bergamo" a ajuns sa se intinda pe 10 pagini.Editorul-șef…

- Ministerul de Externe a anunțat, joi seara, ca un roman rezident in Lombardia, Italia, a fost confirmat cu infecție cu virusul Covid-19. Acesta este primul roman din Italia diagnosticat cu noul virus. Potrivit...

- A fost raportat primul minor care s-a imbolnavit cu coronavirus. Este vorba despre o fetița de 4 ani, din Italia.Oficialii din Lombardia au anunțat ca printre cazurile de imbolnavire cu coronavirus se numara și un minor, o fetița in varsta de 4 ani, a notat agenția Reuters.Numarul total al persoanelor…

- Majoritatea ligilor inferioare de fotbal și-au amanat deja toate etapele, iar cele 51 de cazuri in care coronavirusul a fost depistat (39 doar in Lombardia) au produs efecte și in Serie B. Astfel, meciul Ascoli - Cremonese a fost amanat. „Stadionul e un pericol pentru toata lumea!”, a declarat patronul…