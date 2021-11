E-Distribuţie Dobrogea începe relocarea reţelelor electrice pentru a elibera accesul către noul pod peste Dunăre în zona Brăila “E-Distributie Dobrogea, operator de distributie a energiei electrice parte a grupului Enel, incepe saptamana aceasta lucrarile de relocare a retelelor de medie tensiune din zona Smardan – Macin pentru a permite realizarea unui drum national proiectat pentru accesul la noul pod suspendat peste Dunare in zona Braila. Lucrarile vor fi finalizate pana in primavara anului viitor”, anunta compania. Traseul pentru reteaua de medie tensiune a fost re-proiectat pentru a facilita construirea noului drum de acces de pe malul dobrogean catre noul pod suspendat peste Dunare, ce va fluidiza traficul dinspre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

