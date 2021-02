Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bobonete știe prea bine cum sa se rasfețe singur, prin magazinele de lux din oraș. Comediantul și-a rezervato zi doar pentru el, iar imaginile surprise de Paparazzi SpyNews.ro demonstreaza ca și barbații cu renume iși pot fac emici capricii. Iata cum!

- O veste ingrozitoare vine din Italia, acolo unde un tanar roman, in varsta de 25 de ani este acuzat ca a violat si ucis o fetita de doar 18 luni, copilul iubitei sale. Individul a fost deja arestat si risca inchisoarea pe viata, legile din Italia fiind neverosimile in astfel de cazuri.

- Alina Bita (28 de ani) a fost gasita fara suflare in casa ei din Cerda, regiunea Palermo, langa fetita ei de 11 luni. Suspectii au fost condamnati la inchisoare pe viata la trei ani dupa ce au comis oribila fapta.

- Diana Dondoe a renunțat la viața de lux ca supermodel, dedicandu-se celei de familie. Urmeaza sa devina mamica peste puțin timp, iar soțul sau, cu care s-a casatorit in secret, o adora in adevaratul sens al cuvantului.

- Trei persoane și-au pierdut viața astazi intr-o explozie survenita la o fabrica de explozivi de uz civil, in apropiere de Chieti, in centrul Italiei, anunța news.ro . Explozia a avut loc in aceasta dupa-amiaza la intreprinderea ”Esplodenti Sabino” care produce explizivi, dar care, de asemenea, dezamorseaza…

- Au trecut mai bine de 20 de ani de la debutul emisiunii Abracadabra care ii avea ca persoanaj principal pe "Magicianul", Marian Ralea și care la randul sau avea mai mulți asistenți, printre care și Ducu Ion! Acum el e casatorit pentru a doua oara, iar in urma cu un an a spus din nou DA in fața ofițerului…

- Este indragit de fani, pentru cariera sa de actor, insa in viața personala a admis numeroase greșeli, de care nu se ferește. Jackie Chan recunoaște ca a facut multe lucruri urate in viața și a reușit sa iși raneasca cele mai dragi persoane, scrie SHOK.md , cu referire la spynews.ro.

- ”PNL nu au niciun plan pe educație, nu au niciun plan pe pandemie, niciun plan pe agricultura. De fapt, asta e planul. Valea Jiului, Paroseni și Mintia au plecat spre cele veșnice și importam energie electrica, se pregatește CEC-ul, pleaca Hidroelectrica și așa mai departe” , a declarat acesta.…