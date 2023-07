Stiri pe aceeasi tema

- CANICULA din Romania: Apa rece sau la temperatura camerei? Ce bem si ce evitam CANICULA din Romania: Apa rece sau la temperatura camerei? Ce bem si ce evitam Dr. Radu Tincu a vorbit despre primele semne ale supraincalzirii corpului pe canicula, dar si despre ceea ce trebuie sa bem sau sa evitam pe vreme…

- In fiecare an, temperaturile extreme fac o mulțime de victime, dar in continuare oamenii nu realizeaza la ce riscuri se supun atunci cand se expun la soare, pe perioade lungi de timp, spune medicul Radu Țincu. Acesta a prezentat, la Digi24, cazul unui pacient care a ajuns la spital cu șoc termic, cu…

- Medicii au anunțat care este temperatura ideala care trebuie sa fie in casa pe timp de canicula. Specialiștii trag un semnal de alarma și susțin ca aerul condiționat poate fi periculos pentru sanatatea organismului uman.

- Poate ca multe dintre gospodine se confrunta cu aceasta problema. Specialiștii au facut numeroase cercetari și au incercat sa caute raspunsul. Multe dintre bucatarese se intreaba cum este corect sa dezgheți carnea. De ce nu este bine sa dezgheți carnea la temperatura camerei. Ce semnal de alarma trag…

- Pe masa din bucatarie, in frigider, in apa fierbinte sau in cuptorul cu microunde? Recomandarile sunt multe, fiecare gospodina are propria metoda preferata, insa specialiștii trag un semnal de alarma important. Afla, din randurile de mai jos, de ce nu este bine sa dezgheți carnea la temperatura camerei.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Saptamana 26.06.2023 – 03.07.2023 Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul intregii…

- Serviciul Hidrometeorologi de Stat (SHS) anunța Cod galben de canicula. Avertizarea va intra in vigoare de vineri, 22 iunie. „In intervalul 23-24.06.2023, pe arii extinse temperatura maxima a aerului va atinge valori cuprinse intre +33..+34°C”, anunța Serviciul Hidrometeorologi de Stat. De asemenea,…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat, informeaza ca in weekend, vom avea parte de vreme calda. Astfel, temperatura aerului resimțita ziua se va menține in jurul valorii de +26 grade. Cerul va fi parțial senin, insa pe arii restranse s-ar putea sa cada și cațiva stropi de ploaie. Vantul va bate slab și…