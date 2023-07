Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Cluj va evolua maine, incepand cu ora 18:30, pe stadionul „Ilie Oana”, contra celor de la Petrolul Ploiești, in prima etapa din noul sezon al SuperLigii. „Șepcile Roșii” s-au intarit serios in vara, chiar daca au schimbat antrenorul, Toni Petrea venind in locul lui Ioan Ovidiu Sabau. Meciul…

- Petrolul Ploiești a revenit dupa 3 saptamani in țara, in urma unui stagiu de pregatire efectuat de Florin Parvu la Rogla, in Slovenia. In prima etapa „lupii galbeni” vor avea o misiune dificila in fața celor de la Universitatea Cluj, duminica, 16 iulie, de la ora 18:30. La sosire au lipsit Sergiu Hanca…

- Astazi a avut loc tragerea la sorți a țintarului pentru SuperLiga Romaniei. Universitatea Cluj va debuta, in noul sezon, pe stadionul „Ilie Oana”, contra celor de la Petrolul Ploiești. Marea rivala din oraș, CFR Cluj va debuta pe teren propriu, contra nou-promovatei, Poli Iași. Marele derby al orașului,…

- Farul - FCSB e meciul care poate decide campioana Superligii. Titlul se acorda la finalul saptamanii numai daca echipa lui Gica Hagi va obține victoria. Altfel, deznodamantul se amana pentru ultima etapa. Partida din etapa #9 a play-off-ului se joaca duminica, la Ovidiu, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.…

- Etapa a 8-a play off/out Vineri, 12 mai Ora 17.30 FC Voluntari – FC Botoșani Ora 20.30 FC Rapid 1923 – Sepsi OSK Sf. Gheorghe Sambata, 13 mai Ora 14.30 Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt Ora 19.00 Universitatea Cluj – Chindia Targoviște Ora 21.30 Universitatea Craiova – Farul Constanțaa Duminica, 14…

- Etapa a saptea a turneului play off al Superligii aduce fata in fata, sambata, 6 mai, de la ora 21.30, pe stadionul central al complexului sportiv al Academiei Hagi, de la Ovidiu, Farul Constanta si Rapid Bucuresti. In clasament, Farul ocupa prima pozitie, cu 43 de puncte, pe cand Rapid se afla pe locul…

- Deși suporterii iși doreau ca partida Chindia - Petrolul sa se dispute la Targoviște, amenințand ca nu vor veni pe "Ilie Oana", echipa lui Toni Petrea iși amana pentru ultima etapa revenirea pe propria arena. Intr-o poziție delicata cu numai trei runde inainte de finalul play-out-ului, pe locul 7, primul…

- Conducerea Chindiei Targoviște a pus in vanzare biletele pentru meciul cu UTA Arad din etapa a 5-a a play-out-ului Superligii. Partida are loc duminica, 23 aprilie, de la ora 14.00, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești. Pentru echipa lui Toni Petrea, meciul va fi unul extrem de important atata timp…