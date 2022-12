Stiri pe aceeasi tema

- ”Potentialul de conflict in lume este in crestere, iar aceasta este o consecinta directa a incercarilor elitelor occidentale de a-si pastra dominatia politica, financiara, militara si ideologica prin orice mijloace”, a afirmat Vladirmir Putin.”Ei sporesc in mod deliberat haosul si agraveaza situatia…

- Intensificarea atacurilor cu rachete ale Rusiei in Ucraina are rolul, partial, sa epuizeze capacitatea de aparare antiaeriana a Kievului si sa obtina in sfarsit dominatia cerului deasupra acestei tarii, a declarat sambata un inalt oficial al Pentagonului, transmite Reuters. In ultima saptamana, Rusia…

- Rusia nu iși face deloc iluzii ca se va imbunatați relația cu Statele Unite in urma rezultatelor alegerilor de la jumatatea mandatului din Congres. Purtatoarea de cuvant a diplomației ruse, Maria Zaharova, a declarat ca Moscova a avut contacte din cand in cand cu oficiali americani.

- Jake Sullivan, consilier pe probleme de securitate al Casei Albe, a confirmat faptul ca canalele de comunicare dintre Rusia și Statele Unite raman deschise, transmite BBC News. Declarația vine in urma unor rapoarte, pe care Casa Alba nu le-a negat, ca Sullivan ar fi purtat conversații cu Rusia pentru…

- Patronul gruparii paramilitare private ruse Wagner, Evgheni Prigojin, un om de afaceri apropiat Kremlinului recunoaste luni "amestecuri" - "cu precautie si precizie" - in alegerile americane, cu o zi inainte de alegerile de la jumatate de mandat ("midterms") in Statele Unite care, acuza Moscova de amestec…

- Rusia a acuzat Statele Unite de finanțarea unui program de arme biologice in Ucraina, susținand ca a gasit dovezi in acest sens in laboratoarele ucrainene. Moscova a cerut Consiliului de Securitate al ONU sa lanseze o ancheta internaționala privind implicarea Washingtonului in presupusa dezvoltare de…

- „Nimeni nu s-ar lasa pacalit” daca Rusia ar pregati o escaladare a conflictului din Ucraina sub pretextul folosirii de catre Kiev a unei „bombe murdare”, amenințare mentionata de Moscova, au afirmat luni, intr-o declaratie comuna, ministrii de externe din Franta, Regatul Unit si Statele Unite.

- David Petraeus, general american in retragere și fost șef al CIA, a declarat ca NATO va distruge toate trupele de ocupație din Ucraina (inclusiv din Crimeea) și navele rusești din Marea Neagra daca Vladimir Putin va decide sa foloseasca o arma nucleara in razboiul sau de invazie, potrivit The Guardian…