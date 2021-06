Duplicitatea grețoasă a politicii corecte Cu cat ni se spune ca avem mai multe drepturi, cu atat mai puternica este cenzura. In numele democrației! Nu poți sa spui ce gandești pentru ca ești aratat cu degetul ca promotor al urii. Nu ai voie sa folosești cuvinte pe care Inchiziția vremii le-a declarat urate. Nu ne ard pe rug, dar ne […] The post Duplicitatea grețoasa a politicii corecte first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

