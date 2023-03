Dezvoltatorul unuia dintre cele mai ample proiecte din zona de Vest a țarii lanseaza o campanie aniversara cu un preț special pentru unitațile locative eficiente energetic aflate in curs de construcție. Astfel, timp de 126 de zile, prețul unei case din ansamblul Le Villette va fi de 126.000 de euro (TVA inclus). Campania celebreaza 126 ... The post Duplexuri eficiente energetic construite la Nord de Timișoara, la preț aniversar. Unul dintre cei mai mari dezvoltatori din Europa celebreaza 126 de ani appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .