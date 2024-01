Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis doua avertizari cod galben de vreme rea pentru aproape jumatate de țara.Conform Administrației Naționale de Meteorologie, vineri intre orele 10.00 - 22.00, va fi in vigoare un cod galben de intensificari ale vantului in Moldova, Transilvania, Oltenia și Dobrogea. Va fi și viscol…

- Asociația Culturala Euro Est Alternativ a organizat la Avrig, la Palatul Brukenthal, cu ocazia celebrarii Revelionului Bucatarilor (organizat anul acesta in cadrul rutei culturale Historic Cafes Route – Ruta Cafenelelor Istorice din Europa – sub inaltul patronaj al Consiliului Europei cu intenția valorizarii…

- "Va continua sa ninga astazi in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, acum in urmatoarele 4 ore in Transilvania și Moldova, apoi incet-incet se vor restrange ninsorile.In a doua parte a zilei, maine poimaine se va restrange, vremea va fi mai liniștita, ninsorile se restrang, ce a fost mai mult a trecut.Temperaturile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua atenționare cod galben de viscol, marți, pentru sudul Moldovei, Dobrogea și jumatatea de est a Munteniei. In aproape toata țara este in vigoare o informare privind gerul care cuprinde Romania.

- Elena Mateescu, meteorolog ANM, a vorbit la Realitatea PLUS despre temperaturile anormale inregistrate astazi dar și despre valul de aer polar care ar urma sa intre in țara noastra chiar in urmatoarele zile."Astazi, o zi mai calda decat in mod obișnuit, temperaturile maxime se vor incadra intre 5-17…

- Ninsorile se intorc in Romania! Vremea se racește simțitor in aproape toata țara. Un nou ciclon mediteranean va aduce inca un val de ploi și ninsori moderate in Romania, incepand de miercuri, 6 decembrie. De aceasta data, cele mai mari cantitați de precipitații sunt așteptate in jumatatea sudica a țarii.…

- Un ciclon mediteranean va aduce un nou val de ploi și ninsori moderate in Romania, incepand de miercuri, 6 decembrie. De aceasta data, cele mai mari cantitați de precipitații sunt așteptate in jumatatea sudica a țarii. Deși cateva ploi și ninsori locale vor fi posibile inca de miercuri dimineața in…

- Astazi, cerul este noros in majoritatea regiunilor și ploua slab - local in Oltenia, Muntenia și in Dobrogea și izolat in sud-vestul Transilvaniei. Ninge in Carpații Meridionali. Vantul sufla slab și moderat.„Vineri vom avea din nou o ușoara creștere a temperaturilor, pana la 15...16 grade, pentru…