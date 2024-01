După un scandal în benzinărie la Luncani, acuzat de lovire, a scăpat… că s-au prescris faptele! in 31 octombrie 2018, in jurul orei 23.30, in stația de carburanți Petrom din Luncani, s-a produs o altercație, dupa ce un individ certat cu legea, respectiv un barbat de etnie roma, de circa 35 de ani, s-a luat de un șofer care iși verifica presiunea pneurilor, fiind insoțit și de prietena lui. De ei s-a apropiat un tip din Hadareni, care i s-a adresat: „Cat este ceasul mai pi*da?„. Partea vatamata (barbatul agresat) l-a intrebat pe inculpat de ce il jigneste, iar inculpatul a scos din buzunarul de la geaca un cutit cu lama de 10-12 cm, tip briceag, si s-a indreptat spre el, adresandu-i amenintari,… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

