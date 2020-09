După un lung proces: Lionel Messi devine marcă înregistrată Fotbalistul Lionel Messi a caștigat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene dreptul de a-și inregistra numele ca marca, dupa un proces care a durat noua ani. Apelul facut de compania spaniola de ciclism Massi si de biroul pentru proprietate intelectuala al UE, EUIPO, a fost respins. Fotbalistul a aplicat pentru inregistrarea numelui sau ca marca in 2011, dar compania Massi a obiectat, motivand ca numele poate fi confundat cu cel al lui Lionel Messi, potrivit Politico și Euronews. Firma spaniola a reusit, in prima faza, sa opreasca eforturile lui Messi de a-si inregistra numele ca marca. In 2018,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

