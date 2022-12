Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, 373 de milioane de pasageri au calatorit cu avionul in UE, o crestere de 35% comparativ cu 2020, dupa un declin de 73% in 2020 (comparativ cu 2019), ca urmare a masurilor restrictive adoptate pentru a preveni raspandirea COVID-19, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru…

- Liderii Uniunii Europene fac presiuni pentru a stabili rapid un program de investiții pentru a crește producția industriei de aparare a blocului, avand in vedere razboiul din Ucraina, potrivit unui proiect de concluzii pentru summitul din 15-16 decembrie, scrie Reuters. Fii la curent cu cele…

- Dupa scaderile inregistrate in 2019 si 2020, transportul feroviar de marfa in Uniunea Europeana a revenit pe crestere in 2021, iar Romania se numara printre statele cu cele mai importante cresteri anuale, arata datele publicate luni de Eurostat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Forintul se mentine in jurul unor minime record, inregistrand in aceasta saptamana a treia cea mai slaba performanta din randul monedelor pietelor emergente, dupa pesoul Argentinian si lira turceasca, potrivit Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia a epuizat o proporție semnificativa din muniția de precizie in invazia sa in Ucraina, iar industria rusa nu poate produce toate tipurile de muniție și sisteme de armament din cauza sancțiunilor occidentale, a declarat miercuri un inalt oficial NATO, potrivit Reuters, anunța Rador. Fii…

- Oficialii pro-rusi au recunoscut ca fortele guvernamentale ucrainene au obtinut castiguri teritoriale semnificative in ultimele doua zile, in regiunea Herson din sudul Ucrainei. Recastigarea Hersonului ar fi o victorie majora pentru Kiev, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat luni un decret prin care l-a eliberat pe Vladimir Cijov din functia de reprezentant permanent al Rusiei la Uniunea Europeana, dupa 17 ani de activitate in acest domeniu, scrie Gazeta, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Uniunea Europeana a produs anul trecut aproximativ 13,5 milioane de biciclete, o crestere cu 11% fata de 2020, iar cei mai mari producatori de biciclete au fost Portugalia (2,9 milioane), Romania (2,5 milioane), Italia (1,9 milioane), Germania (1,4 milioane) si Polonia (1,2 milioane), arata datele…