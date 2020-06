Stiri pe aceeasi tema

- Avioanele rusești au bombardat marți seara și miercuri dimineața ultima zona majora controlata de rebeli pentru prima oara de dupa acordul de încetare a focului din luna martie, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, citat de Moscow Times. Rușii au lovit în zona…

- Anunțul a fost facut de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. „In perioada pe care o traversam cu totii, adica in perioada epidemiei de coronavirus, militarii nostri au anuntat ca reduc amploarea exercitiilor si ca nu planifica organizarea lor in apropierea liniei de contact cu Alianta Nord-Atlantica”,…

- Armata rusa reduce anvergura exercitiilor sale pe perioada pandemiei de COVID-19 si nu planifica organizarea unor manevre în apropierea liniei de frontiera cu tari membre ale NATO, a anuntat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia de presa RIA Novosti, potrivit Agerpres."În…

- Multa lume a pus sub semnul intrebarii numarul mic de desece din cauza Covid-19 din Rusia, raportat la alte state care au declarat multe persoane infectate. Autoritatile au respins acuzatiile, precizand ca nu sunt inregistrate decat decesele a caror prima cauza este coronavirusul, pe cand altii numara…

- Turcia inca mai produce si livreaza componente pentru avioanele de lupta americane F-35, in pofida faptului ca a fost suspendata din acest program in urma cu aproape un an din cauza ca a importat din Rusia sisteme de aparare antiracheta, a afirmat joi seful industriei de aparare a Turciei, Ismail…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe din Rusia, Kirill, a oficiat o slujba pe strazile Moscovei impotriva raspandirii noului coronavirus. Patriarhul Kiril a mers prin Moscova cu o icoana sfintita, insotit de o escorta a politiei, care sa alunge virusul. Patriarhul Bisericii Ortodoxe din Rusia le-a cerut credinciosilor…

- Numarul mortilor in conflictul armat din Siria a scazut in luna martie la un minim de cand a inceput conflictul in anul 2011, in contextul armistitiului din provincia Idlib, a anuntat marti ONG-ul Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citat de agentia EFE.Siria a inregistrat in martie…

- Numarul mortilor in conflictul armat din Siria a scazut in luna martie la un minim de cand a inceput conflictul in anul 2011, in contextul armistitiului din provincia Idlib, a anuntat marti ONG-ul Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citat de agentia EFE. Siria a inregistrat in martie 508 decese…