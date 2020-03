După "tete a tete-ul" cu omologul rus, Puțin, Erdogan, de acord cu încetarea focului la Idlib In timpul negocierilor purtate ieri la Kremlin cu Recep Tayyip Erdogan cu privire la Siria, Vladimir Putin a declarat ca grupurile radicale au provocat practic reluarea ostilitaților din Siria, adaugand ca Moscova și Ankara au convenit asupra unui document comun legat de soluționarea situației. Intalnirile desfasurate intre experții celor doua delegații, sub președinția liderilor rus și turc, Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan, au durat mai mult de șase ore, potrivit presei moscovite. Document comun are ca punct principal incetarea focului la Idleb, este de vazut și in ce masura va respecta… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

