- Autoritatea Canalului Suez a anuntat duminica ca in exercitiul financiar 2020-2021 a inregistrat venituri record in istoria sa, de 5,84 miliarde dolari, cu 2,2% mai mari fata de cele din anul anterior, in pofida faptului ca timp de sase zile canalul a fost blocat din cauza esuarii portcontainerului…

- Nava uriasa, cu ocapacitate de 200.000 de tone, s-a blocat pe calea navigabila, la 23 martie, a perturbat puternic comertul maritim mondial si a cauzat pierderi Egiptului. Ancorat la Marele Lac Amar, in mijlocul Canalului Suez, in urma reluarii traficului maritim, la 29 martie, Ever Given se deplasa…

- Egiptul a decis sa reduca semnificativ valoarea despagubirilor cerute de la proprietarul japonez al navei ''Ever Given'', care in luna martie a blocat timp de sase zile Canalul Suez, provocand pierderi enorme. Autoritatea Canalului Suez (SCA) cere 550 de milioane de dolari, dupa ce inițial stabilise…

- La aproape doua luni de la incidentul in care nava „Ever Given” a blocat intreg traficul pe Canalul Suez, autoritatile egiptene care au delocat vasul au decis sa-si injumatateasca pretentiile cerand despagubiri de numai 550 milioane de euro.

- Toți adulții din insula Nauru din Pacific au fost vaccinați cu prima doza anti-COVID in urm, ceea ce reprezinta un „record mondial”, potrivit , potrivit www.straitstimes.com . Acest mic stat, una dintre putinele tari din lume care nu a inregistrat cazuri de coronavirus, a precizat ca programul sau de…

- In copilarie, aventurile imaginației eliberau fructul zilelor și nopților, pentru a le inchide, apoi, la alta varsta, in obsesii prețioase (pline de neputința)… Oare cand framantam carți mai vechi, fara a mai aștepta ca lumea sa-și deschida brațele, ne amintim și de ganduri care existau, cunoscute și…