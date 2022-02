Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai ascultata piesa romaneasca pe Spotify Mr. Saxobeat este cea mai ascultata piesa romaneasca pe Spotify. In prezent, piesa Alexandrei Stan are peste 300 de milioane de ascultari pe cea mai importanta platforma de servicii de streaming muzical din lume. Este singura piesa a unui artist din țara…

- Doliu in Italia. A murit antreprenorul Calisto Tanzi, cel care a construit imperiul Parmalat. Calisto Tanzi, antreprenorul de al carui nume este legata cresterea concernului Parmalat, devenita una dintre cele mai cunoscute companii din lume, avea 83 de ani.Familia Tanzi a detinut clubul…

- ANAF se adapteaza evolutiei tehnologiei si verifica veniturile obtinute din activitati specifice mediului online, precum monetizarea publicarii de continut multimedia pe website-uri, retele de socializare si platforme audio-video (Facebook, YouTube s.a.), sau din vanzarea de programe/aplicatii software…

- „Ce vrei sa te faci cand crești mare?” „Superstar”. Acesta este doar un fragment din dialogul pe care Adalia l-a avut cu Jessie J, pe scena Electric Castle, in 2018. De atunci, tanara artista din Cluj, acum in varsta de 13 ani, a muncit pentru visul ei și continua sa iși paveze drumul catre cariera…

- INNA se bucura de un real succes pe plan profesional. Artista va avea o colaborare cu celebrul artist Sean Paul. Videoclipul va fi lansat in curand, iar artista spera ca melodia va fi printre preferatele fanilor sai. INNA continua seria colaborarilor de succes și pregatește lansarea celui mai recent…

- Holy Molly revine la scurt timp dupa lansarea “Shot a friend” cu o noua piesa și o noua poveste puternica – “Bang Bang”. Piesa reprezinta un semnal de alarma și un mesaj puternic de susținere persoanelor care trec prin momente grele in relațiile in care se afla sau in care au fost. Versurile și muzica…

- Asemenea hitului „Dragostea din Tei”, care a cucerit ascultatorii de peste tot din lume, și melodia lansata de trupa Trei Degete, fondata de vloggerul francez Squezzie, „Time Time”, a atras atenția oamenilor de peste tot din lume. Inspirata de hitul trupei O-Zone, „Time Time”, care a pornit de la ideea…

- Sak Noel și Chesca s-au intors in timp, au transformat nostalgia in petrecere și lanseaza vineri seara, 3 decembrie, piesa „ Arcade“ , prima lor colaborare, pe contul oficial de YouTube al artistului. „Arcade” ne poarta pe ringul de dans, pentru a ne transpune intr-un joc de Tetris. Intre nostalgie…