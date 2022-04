După Sacrificii, SHIFT revine cu Nopți și Zile în colaborare cu What’s UP Noul videoclip al lui SHIFT privește dintr-o alta perspectiva tema relațiilor, insa piesa rezoneaza cu siguranța cu foarte mulți dintre noi, mai ales datorita atmosfei setata de cei doi artiști, SHIFT și What’s UP cat și de Kobzzon, regizorul videoclipului “Nopți și Zile”. SHIFT continua astfel povestea albumului sau in lucru dupa single-ul “Sacrificii” realizat in colaborare cu Horace și Amuly, doi artiști din noua generație. „Mi-a placut foarte mult cum a fost primita piesa Sacrificii și imi doresc ca de data asta sa se intample cel puțin la fel. Sunt foarte recunoscator pentru toți oamenii… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

