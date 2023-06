Stiri pe aceeasi tema

- Mai bine de jumatate de țara este vizata de o noua alerta meteo, care a intrat in vigoare sambata, 17 iunie, la ora 10.00 și este valabila pentru 24 de ore, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Tot de sambata, de la ora 12.00 și pana la ora 23.00, 14 județe se afla sub cod portocaliu de ploi…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a convocat, in aceasta dimineata, Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta, ca urmare a avertizarilor meteorologice de Cod Galben si Cod Portocaliu de vreme rea, emise de Administratia Nationala de Meteorologie, dar si a prognozelor hidrologice…

- Ministrul Mediului a convocat Comitetul pentru situatii de urgenta din cauza alertelor meteo: ”Perioada dificila NU a trecut” Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a convocat, sambata dimineata, Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta (CMSU), ca urmare a avertizarilor meteorologice…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a convocat, sambata dimineata, Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta (CMSU), ca urmare a avertizarilor meteorologice de Cod Galben si Cod Portocaliu de vreme rea, emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), dar si a prognozelor…

- inistrul Mediului, Mircea Fechet, afirma, in urma sedintei extraordinare de sambata a Comitetului pentru Situatii de Urgenta, ca autoritatile au asigurat „toate interventiile necesare pentru a limita dezastrele provocate de inundatii” si monitorizeaza in permanenta situatia din zonele aflate sub avertizari…

- Hidrologii au emis Cod Roșu de inundații in sud - vestul și vestul țarii, pana sambata. Cod Portocaliu și Cod Galben pe rauri din 24 de bazine hidrografice.De asemenea, Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod Roșu și Cod Portocaliu de furtuni, tot in aceleași zone ale țarii. CITESTE…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, participa, luni seara, la Prefectura Gorj la o sedinta de lucru avand in vedere avertizarile meteorologice si hidrologice. Judetul este sub avertizare cod rosu de furtuna, alaturi de judetele invecinate.Ministerul Mediului anunta, luni seara, ca ministru Tanczos…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis , sambata, 10 iunie, o avertizare de COD PORTOCALIU de viituri in mai multe județe din țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat, la randul sau, doua alerte de fenomene specifice instabilitații atmosferice.…