- „U” este in continuare in cautarea primului succes in Superliga, iar prima șansa va fi vineri, de la ora 19:00, atunci cand „studenții” vor juca la Mediaș impotriva celor de la Petrolul Ploiești, in meciul de deschidere al rundei cu numarul patru.

- Liga Profesionista de Fotbal LPF a stabilit programul dupa care se disputa meciurile din turul noului sezon al campionatului intern competitie denumita in prezent Superliga. Conform LPF, programul complet al echipei Farul Constanta este urmatorul: etapa 1: Farul ndash; FC U Craiova 1948 17 iulie, scor…

- FC Voluntari a caștigat in extremis disputa cu Petrolul Ploiești, ilfovenii obținand victoria in minutele de prelungire, scor 1-0. Meciul de pe stadionul „Ilie Oana” a tras cortina peste prima etapa din SuperLiga (fosta Liga 1).

- FC Universitatea Cluj va disputa partidele de acasa din etapa a 2-a, cu Universitatea Craiova, respectiv a 4-a, cu FC Petrolul Ploiești, din SuperLiga, pe stadionul din Mediaș. Suporterii Șepcilor Roșii trebuie sa mai aștepte pana cand vor urmari meciurile echipei favorite in Liga 1 pe teren propriu,…

- ➡Etapa 1: FC Argeș – UTA ➡Etapa 2 Sepsi – FC Arges ➡Etapa 3 FC Arges – Universitatea Cluj ➡Etapa 4 FC Rapid – FC Arges ➡Etapa 5 FC Arges – U Craiova 1948 ➡Etapa 6 CS Mioveni – FC Arges ➡Etapa 7 FC Arges – Chindia Targoviste Citește și Jean Vladoiu, manager general FC […]

- Formatul competitional va fi ca in sezonul trecut.Tragerea la sorti a tintarului pentru sezonul 2022 2023 din prima divizie de fotbal din Romania a avut loc astazi, stabilindu se programul celor 30 de etape din sezonul regular.Noul sezon va debuta pe 15 iulie, cu 16 echipe la start.Noua denumire a competitiei…

- In ultima etapa a play-off-ului Ligii 2, jucata duminica, Petrolul Ploiești și-a adjudecat trofeul de campioana a eșalonului secund, dupa ce, in etapa precedenta, a obținut matematic promovarea directa. Cu o remiza pe teren propriu, Hermannstadt are și ea

- FC Hermannstadt a promovat in Liga I de fotbal, dupa ce a terminat la egalitate cu CSA Steaua Bucuresti, 0-0, duminica, pe teren propriu, la Medias, intr-un meci din etapa a 10-a si ultima a fazei play-off a Ligii a II-a. Sibienii revin in esalonul de elita dupa o pauza de un an, in 2021 retrogradand…