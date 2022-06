După pandemie, prahovenii au prins gustul călătoriilor în străinătate! N.Dumitrescu * Zilnic sunt inregistrate aproape 300 de solicitari pentru eliberarea pașapoartelor Dupa doi ani de restricții, sanitare și de circulație a persoanelor, impuse din cauza pandemiei, prahovenii sunt dornici de calatorie și au prins gustul deplasarilor in strainatate, iar asta se vede, in continuare, și la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Prahova. Astfel, avand in vedere ca este perioada concediilor și a vacanțelor, zilnic, la nivelul serviciului menționat sunt inregistrate aproximativ 300 de solicitari de eliberare a pașaportului. Tocmai de aceea, inca din data de 20 iunie… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

