După o incursiune aeriană de proporţii în apropierea Taiwanului, China susţine că trebuie să răspundă unei "conspiraţii" China nu va tolera ca forte straine sa intervina in problemele legate de Taiwan si trebuie sa reactioneze ferm la astfel de acte de "conspiratie", a declarat guvernul chinez miercuri, dupa ce insula a semnalat cea mai mare incursiune de avioane chineze de pana acum in spatiul sau aerian, relateaza Reuters.



Douazeci si opt de avioane ale fortelor aeriene chineze, inclusiv avioane de vanatoare si bombardiere cu capacitate nucleara, au intrat marti in Zona de identificare a apararii aeriene din Taiwan (ADIZ), cel mai mare numar de avioane intr-o zi de cand au inceput sa fie facute publice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

