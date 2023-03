Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost lovita de mai multe cutremure devastatoare, Turcia s-a confruntat și cu inundații puternice.Ploile torențiale au facut ravagii in doua provincii din sud-estul țarii, Sanliurfa și Adiyaman. Mai multe strazi au fost acoperite de apa, iar un drum s-a rupt in doua. Printre cei afectați s-au…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat, miercuri, disparitia a aproximativ 2,5 tone de uraniu natural dintr-un sit din Libia, potrivit AFP. In timpul unei vizite de marti, inspectorii ONU „au descoperit ca 10 containere cu aproximativ 2,5 tone de uraniu natural sub forma de concentrat…

- Dupa cateva zile de primavara autentica, meteorologii au emis un Cod galben de viscol și ninsori in regiunile montane, care este valabil in intervalul 11 martie, ora 08:00 – 12 martie, ora 15:00. Avertizarea de vant puternic este valabila pentru toata Romania. ”In toate regiunile, vantul va avea local…

- Controversatul om de știința olandez Frank Hoogerbeets a lansat, luni, un nou avertisment in privința unui posibil nou cutremur mare. Potrivit cercetatorului, seismul ar putea sa aiba loc in perioada 3-4 martie și/sau 6-7 martie. „O convergența a geometriei planetare critice in jurul datei de 2 și 5…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca in cazul unui cutremur major in țara noastra pot fi mobilizați intre șapte și opt mii de salvatori. „Pompierii in Romania sunt ca cifra la acest moment in jur de 33.000. Hai sa zicem…

- Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii, a declarat ca Ucraina trebuie sa se pregateasca pentru o noua ofensiva rusa in primavara din zonele pe care le-a ocupat deja in sudul și estul țarii, potrivit BBC. Ministrul considera ca Rusia ar putea incerca sa adune „forțe, muniții și arme” pentru…

- Guvernatorul statului american California a declarat stare de urgenta in contextul in care o „bomba ciclonica” care a inceput sa afecteze regiunea inca de ieri risca sa provoace in cursul zilei de astazi alunecari de teren si indundatii catastrofale, scrie BBC. In mai multe multe regiuni au fost emise…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, doua avertizari meteo Cod galben de ninsori și viscol, care vizeaza 23 de județe ale țarii. Prima avertizare meteo Cod galben este valabila in intervalul 5 ianuarie, ora 02:00 – 5 ianuarie, ora 14:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul…