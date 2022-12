Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron, care s-a aflat intr-o vizita de stat in SUA, a avut o discutie „clara si sincera” cu noul proprietar al Twitter, Elon Musk, pe tema moderarii continutului pe platforma sociala, a anunțat sambata președintele francez, citat de AFP și Agerpres . Intalnirea dintre Macron și cel mai bogat…

- „Tripla epidemie” cu care se confrunta Franta, odata cu circulatia simultana a virusurilor care dau Covid, bronsiolita si gripa, este „complet inedita”, iar evolutia sa este inca greu de prevazut, a subliniat, vineri, serviciul de sanatate publica. Sezonul de gripa a venit mai devreme ca de obicei,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a sosit, marti seara, in Statele Unite pentru o vizita de stat de trei zile la Washington si New Orleans, transmite Le Figaro. Vizita presedintelui francez va culmina cu o receptie oficiala la Casa Alba oferita de presedintele Joe Biden. Dupa ce a aterizat la baza…

- Unele medicamente lipsesc de la apel in farmaciile franceze, iar fenomenul se inrautateste, afectand anumite antibiotice si impunand autoritatilor sanitare sa ia masuri de urgenta, dar, considera unii observatori, este prea tarziu si insuficient - scrie vineri AFP. "Astazi, tara noastra cunoaste un…

- „Dupa o prima doza (a vaccinului AstraZeneca - n.r.), exista un risc cu 30% mai mare de trombocitopenie decat dupa o prima doza (a vaccinului Pfizer/BioNTech)”, rezuma acest studiu pe scara larga, publicat in British Medical Journal (BMJ), citat de Le Figaro și preluat de G4Media.ro.Trombocitopenia…

- Președintele american Joe Biden il va primi pe omologul sau francez Emmanuel Macron la 1 decembrie, la Casa Alba, intr-o vizita de stat, a anunțat luni Karine Jean-Pierre, purtatoarea de cuvant al Casei Albe, transmit agențiile de presa. ”Aceasta vizita va dovedi profunzimea și forța relației dintre…