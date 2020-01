Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul si Revelionul sunt, pentru unii, cele mai frumoase momente din an, in timp ce pentru altii inseamna multa presiune si revederea rudelor care nu se tin departe de discutii conflictuale. Femeile stau...

- Mesele imbelsugate sunt o traditie la romani: Craciunul fara sarmale, carnati, caltabosi, piftie, ciorba de porc si cozonac e de neconceput. Insa, dupa o lunga perioada de post, aceste bunatati reprezinta o adevarata provocare pentru organism, mai ales daca exista si boli cronice, atrag atentia medicii

- Se face tot mai frig, iar precipitatiile vor pune stapanire pe toate regiunile in urmatoarea perioada. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM)a dat publicitatii prognoza meteo pentru intervalul 23 decembrie 2019 – 05 ianuarie 2020. Conform meteorologilor, temperatura aerului va scadea treptat.…

- Vremea va fi calda pentru aceasta perioada, in weekend, insa cerul va fi mai mult noros, fiind prognozate temperaturi maxime ce vor ajunge chiar și la 16 grade in Banat, iar la București vor fi maxime de 14 grade duminica, au precizat reprezentanții ANM.Citește și: Adriana Saftoiu face PRAF…

- Chiar in prag de Sarbatori, Constanta este aruncata inapoi in timp si retraieste viata de acum 30 ani. Resedinta unui judet atat de important nu are agent termic de cateva zile, iar vineri dimineata, 20 decembrie, soferii de la compania de transport in comun au refuzat sa mai iasa pe traseu. Haosul…

- In perioada Craciunului, maximele vor ajunge pana la 10 grade Celsius, iar de Revelion vor depasi aceasta valoare. Ninsori sunt anuntate doar in zonele montane. Vremea calda se va mentine si in prima saptamana din 2020. Prognoza meteo pentru saptamana 16 – 23 decembrie. Valorile termice se vor situa…

- Sarbatori fara zapada! Este cel mai probabil scenariul pe care il iau in calcul specialistii meteorologi. Si asta dupa ce si luna noiembrie a doborat noi recorduri: primele 12 zile ale lunii au fost cele mai calduroase din ultimele patru decenii. Minimele care se inregistreaza acum noaptea, erau in…

- Cu putin ajutor de la natura, am putea avea pe mesele de anul nou tomate crescute in pamant romanesc. Vremea blanda de pana acum le-a dat curajul producatorilor de rosii din zona Buzaului sa spere ca vor avea ce recolta pana la sfarsitul lunii decembrie.