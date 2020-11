Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Alina Mungiu-Pippidi Romania sinistra (femeie arsa in valiza pe cimp, baba de 91 de ani violata de un mascul de 19, in Prahova, containere cu morți) și Romania sublima (doctori care intra in flacari sa-și salveze personalul și bolnavii, salvari care alearga cu personal in combinezoane inflamabile…

- Președintele Consililului Județean Brașov, Adrian Veștea, a anunțat ca a fost depistat pozitiv la infecția cu coronavirus. Locul acestuia va fi preluat de catre vicepreședintele CJ Șerban Tudorica. Iata mesajul președintelui Veștea: „M-am angajat sa fiu intotdeauna sincer cu dumneavoastra și sa dau…

- Crucea Rosie Buzau a demarat o campanie de strangere de fonduri pentru achizitionarea unui container pentru triajul epidemiologic al pacientilor suspecti de COVID-19 din sectia de Pneumologie a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, a informat, luni, unitatea medicala, potrivit AGERPRES.Citește…

- Majoritatea angajaților Biroului Administrația Pieței din Aiud intra in carantina, dupa ce un angajat a fost confirmat cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut de Primaria Municipiului Aiud, pe contul de Facebook al instituției. Piața nu va fi inchisa, conform administrației locale, dar comercianții…

- Gabriela Firea , inca primar al Capitalei, acuza "haosul generat de deciziile contradictorii ale Comitetului pentru Situații de Urgența al Capitalei, care au bulversat milioane de bucureșteni". Aceasta afirma ca situatia actuala "arata incapacitatea actualei puteri politice de a gestiona criza sanitara…

- Candidatul PMP la Primaria Sectorului 3, Mihail Neamțu, vizeaza acum funcția de viceprimar al Capitalei. Posibilitatea nu a fost negata, dar nici confirmata de premierul Ludovic Orban. Pentru aceasta ar fi necesar ca, daca PNL, USR PLUS și PMP incheie o alianța pentru București, sa fie inființata o…

- Am primit rezultatul NEGATIV al testului Covid 19 efectuat in aceasta dimineata/ ma bucur pentru familia mea, prietenii si toti cei cu care am intrat in contact in aceasta perioada / ma rog ca Dumnezeu sa ne tina sanatosi pe toti! Este insa corect sa fac cateva precizari : 1. Campania…

- Sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, anuntata pentru miercuri, in care urma sa se discute despre redeschiderea activitatilor culturale in salile de teatru si cinematograf, a restaurantelor, precum si despre regulile de protectie sanitara privitoare la campania electorala pentru…