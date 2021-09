Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, informeaza ca s-au identificat resursele financiare necesare pentru realizarea laboratorului de radioterapie la nivelul Spitalului Municipal Ploiești, unitate sanitara aflata in administrarea autoritații publice locale. Ministerul Sanatații, prin…

- • Unul dintre viceprimari insista pentru rezilierea contractului cu operatorul de salubritate • Protocol intre Primaria Ploiești și Garda Naționala de Mediu Prahova pentru depistarea și identificarea acelora care arunca deșeuri N. Dumitrescu La o saptamana dupa anunțul municipalitații, potrivit caruia…

- N.D. Potrivit reprezentantilor Primariei Ploiești, la inceputul acestei saptamani au demarat lucrarile de reparații la pasajul pietonal Omnia din Bulevardul Republicii. Era nevoie de o cosmetizare a acestui punct de trecere din centrul orașului, așa cum am semnalat prin fotografii sugestive și in ziarul…

- N. Dumitrescu Dupa luni bune in care in ditamai municipiul reședința de județ duhnea a resturi menajere incinse la soare, din cauza munților de gunoaie ramași neridicați de la platformele de colectare, in Ploiești a inceput sa se faca lumina. Ieri, prin intermediul unui comunicat de presa, Primaria…

- N. D. Plecand de la lipsa de reacție a instituțiilor abilitate, așa cum a declarat și in ultima conferința de presa, dar și de la faptul ca prefectul județului Prahova a anunțat ca nu sunt intrunite condițiile legale pentru constatarea și declararea starii de alerta din cauza crizei gunoaielor, primarul…

- Intr-o conferința de presa desfașurata joi, la sediul Primariei Ploiești, Andrei Volosevici a criticat activitatea mai multor instituții.Astfel, primarul Ploieștiului și-a aratat nemulțumirea fața de modul in care Consiliul Județean acționeaza pentru constituirea ADI Termie. "Lucrurile merg…

- Informațiile si fotografiile aparute in cadrul rubricii ”Instantanee din Prahova” continua sa aiba impactul scontat, autoritațile locale luand act de cele semnalate in ziarul nostru și dispunand luarea masurilor legale necesare. Astfel, dupa apariția -in data de 8 iunie a.c.- a doua fotografii cu munți…