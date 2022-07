Stiri pe aceeasi tema

- Compania turca din domeniul apararii Baykar, producatoarea celebrelor drone Bayraktar, a anunțat luni ca va dona Ucrainei trei astfel de aparate fara pilot, dupa o campanie de strangere de fonduri care a dus la colectarea unei sume suficiente pentru a cumpara „cateva” drone Bayraktar TB2, scrie Reuters.…

- Peste 4.8 milioane de ucraineni au fost inregistrati ca refugiați in Europa dupa lansarea invaziei Rusiei pe 24 februarie, a anuntat joi Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), relateaza agentiile AFP si DPA. Numarul ucrainenilor care dupa acea data au trecut granita fara a…

- Lituanienii, scrie Reuters, spera ca gestul va fi interpretat ca un mesaj pentru Occident, care inca mai delibereaza daca sa trimita arme grele și sisteme de rachete Kievului, intr-un moment in care lupta se complica in Donbas.Numeroși lituanieni s-au asociat pentru a cumpara o drona militara avansata…

- Prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, a postat in social media un mesaj in care subliniaza ca ucrainenii care au fugit din calea razboiului se vor intoarce acasa si le multumeste polonezilor pentru prietenia aratata. Zelenska a mentionat ca Ucraina a avut ghinionul sa aiba un vecin cum este Rusia,…

- Producatorii de automobile faceau deja tranzitia la platina, care este mai ieftina decat paladiul, pentru a economisi bani, dar accelerarea acestui proces ar creste cererea de platina si ar putea mari preturile, avand in acelasi timp efectul opus asupra paladiului. Rusia asigura aproximativ 25-30% din…

- Ucrainenii care au luat calea exilului dupa invazia Rusiei a depașit șase milioane, potrivit agenției ONU pentru refugiați.In cel mai mai recent raport, Organizația Internaționala pentru Migrație, a concluzionat ca mai mult de opt milioane de ucraineni au fost stramutate in țara.Majoritatea ucrainenilor…

- De pe 24 februarie, peste 5,23 milioane de refugiati au fugit in tarile vecine. Refugiatii includ in principal femei, copii si persoane cu varsta de peste 60 de ani. Din totalul populatiei refugiate, aproximativ 2,75 milioane sunt in varsta de munca. Dintre acestia, 43,5%, sau 1,2 milioane, lucrau anterior…

- Ucrainenii care au luat calea exilului dupa invazia Rusiei a depașit șase milioane, potrivit agenției ONU pentru refugiați.In cel mai mai recent raport, Organizația Internaționala pentru Migrație, a concluzionat ca mai mult de opt milioane de ucraineni au fost stramutate in țara.Majoritatea ucrainenilor…