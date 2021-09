După liceul militar ... Am venit cu coada intre picioare de la liceul militar. Am pierdut un an. De ce? S-a intamplat asa (dar eu nu cred ca s-a intamplat, am aproape convingerea ca a fost premeditat, sa ma invete minte sa nu ma mai retrag de la maretul liceu) pentru ca s-a intarziat cu trimiterea situatiei mele la invatatura de la liceul militaros. In aceste conditii, directorii de la liceele din Iasi nu au acceptat sa ma inscriu. Tata a incercat la mai multe licee - nimic. Starea mea psihica era destul de proasta, ca sa nu spun catastrofala. Am ajutat acasa pe parinti la treburile agricole. Pe langa asta, am citit… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

