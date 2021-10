Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj leads in Football Liga I after the 12th round whose matches took place from Friday till Monday. Here are the outcomes: CS Gaz Metan Medias - FC Dinamo Bucharest 2-1 (2-0)ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - FC Voluntari 1-2 (0-1)FCSB - CS Mioveni 3-0 (0-0)FC Arges - FC Farul Constanta…

- FC Argeș a câștigat un meci important în campionat: trupa piteșteana a trecut, scor 2-1, de Farul Constanța, grupare antrenata și patronata de Gica Hagi. Duelul de pe Stadionul "Nicolae Dobrin" a facut parte din etapa cu numarul XII din Liga 1 la fotbal.Golurile gazdelor au…

- CSU Craiova a învins, duminica seara, cu scorul de 2-0, rivala locala U Craiova 1948, într-un meci din etapa a XI-a a Ligii 1.Golurile au fost înscrise de Dan Nistor ’47 si Stefan Baiaram ’85 - click pe numele marcatorilor pentru a vedea reușitele.De știut:În…

- Iuliu Mureșan, administratorul judiciar al lui Dinamo, a susținut azi o conferința de presa și a dat detalii despre situația clubului. Dinamo – FC Botoșani se joaca duminica, de la ora 19:00. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe LookSport+, DigiSport și TV Telekom Sport. Dupa…

- ​Federația Româna de Fotbal a anunțat programul complet al meciurilor din 16-imile Cupei României. Duelurile vor avea loc în perioada 21-23 septembrie 2021. Partidele vor fi transmise în direct pe posturile Digisport, Telekom și LookTV. Meciurile în dreptul carora…

- ARAD. Dupa ce a marcat la Botoșani, Ioan Hora ar putea aparea titular in meciul cu Universitatea Craiova. Atacantul UTA-ei spera sa marcheze din nou, dupa ce golul de la Botoșani nu a contat prea mult, sau – mai bine zis – deloc, poate doar pentru statistica.

- Liga Profesionista de Fotbal a alcatuit la finalul rundei a 4-a cel mai bun unsprezece. FC Farul Constanța, FC U Craiova 1948, FCSB, Universitatea Craiova și Rapid București au cate doi reprezentanți in echipa ideala a etapei, antrenorul etapei fiind desemnat rapidistul Mihai Iosif, potrivit mediafax.ro.…