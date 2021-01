După furtuna de zăpadă ''Filomena'', Spania se pregăteşte pentru un val neobişnuit de frig A doua zi dupa o furtuna istorica de zapada, Spania se pregateste pentru un val neobisnuit de frig, care va afecta in special Madridul, unde autoritatile au continuat duminica cursa contra cronometru pentru deszapezire, informeaza AFP. Furtuna botezata ''Filomena'', care a adus ploi abundente in numeroase alte regiuni, a dus la decesul a trei persoane pe teritoriul tarii. Incepand de luni dimineata, temperaturi de pana la minim minus opt grade Celsius sunt asteptate pe o mare parte din teritoriul tarii pana joi, potrivit Agentiei meteorologice spaniole (AEMET). ''Pericolul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

