După eşecul usturător cu Atalanta, scor 2-8, antrenorul echipei Salernitana a fost demis Antrenorul echipei Salernitana, Davide Nicola, a fost demis, luni, a doua zi dupa esecul cu Atalanta, scor 2-8, din campionatul Italiei, potrivit news.ro.

Antrenorul italian al echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, spune ca se va baza in continuare pe atacantul belgian Eden Hazard, considerand ca acesta demonstreaza o forma din ce in ce mai buna, scrie walfoot.be.

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai vor avea zile libere in pauza provocata de meciurile echipei nationale a Romaniei in functie de rezultatul partidei cu CS Mioveni de duminica.

Antrenorul italian Nicolo Napoli a semnat un contract cu Fotbal Club Universitatea 1948 pana in vara anului 2023, a anuntat, miercuri, clubul craiovean pe pagina sa de Facebook.

Antrenorul echipei Petrolul Ploiesti, Nicolae Constantin, a declarat sambata, dupa victoria echipei sale in meciul cu UTA, ca Irobiso, jucatorul eliminat in finalul partidei, nu va fi amendat, cel mult va da o pizza coechipierilor.

Cristian Sapunaru, capitanul echipei Rapid Bucuresti, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa, ca spera ca formatia sa sa castige meciul de duminica, impotriva FCSB. Adrian Mutu, antrenorul echipei Rapid, stie ca meciul cu FCSB inseamna o responsabilitate uriasa pe umerii jucatorilor sai.

Antrenorul celor de la U Cluj, Eugen Neagoe, a declarat ca este mulțumit de atitudinea elevilor sai, pe care i-a și felicitat public pentru atitudinea avuta pe teren.

Antrenorul echipei Liverpool, Juergen Klopp, a fost acuzat de conduita necorespunzatoare in urma iesirii nervoase la adresa unui arbitru asistent in timpul victoriei echipei sale cu 1-0 in Premier League cu Manchester City in weekendul trecut, a indicat Federatia engleza de fotbal, scrie Reuters.

Atalanta Beragmo este pe locul 2 in campionatul Italiei, dar antrenorul Gian Piero Gasperini nu crede in sansele de a lupta pentru titlu, potrivit news.ro.