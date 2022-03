Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Salciua se pregatește pentru consolidarea terasamentului unui drum din comuna, afectat de viiturile din vara anului 2020 Terasamentul unui drum din comuna Salciua, afectat de inundațiile din vara anului 2020, va fi consolidat pe o lungime de circa un kilometru. Proiectul prevede realizarea…

- Formația timișoreana The Bandits a lansat un nou single care anunța albumul de debut, piesa „Pisica“ fiind o dedicație pentru toți iubitorii de feline. „«Pisica» este de fapt un ghid de buna purtare pentru toți barbații care nu știu ce sa mai faca in relația lor cu pisica sau cu femeia iubita. Daca…

- „Au fost semnate inca 6 protocoale de colaborare intre CNAIR si autoritatile locale! Continuam astfel procesul de descentralizare pentru derularea mai eficienta a unor obiective importante pentru dezvoltarea zonala”, a scris Sorin Grindeanu, luni pe Facebook. El a prezentat si proiectele care sunt…

- Primaria Timișoara da 800.000 de lei pentru realizarea unei importante parți din proiectul de digitalizare a fluxului de lucru din cadrul instituției. Marți a fost semnat contractul cu societatea timișoreana Eta2u care se va ocupa de proiect. Proiectul presupune achiziționarea unui sistem de digitalizare…

- Barbatii romani cu varsta intre 18 si 60 de ani, in rezerva generala in cazul unui razboi. Acesta este proiectul de lege la care se lucreaza in acest moment la nivel inalt. Urmeaza sa fie dezbatut de Givern. Potrivit ziare.com, guvernul pregatește un proiect de lege pentru "gestionarea situațiilor de…

- Sediul AUR din orașul Bocșa, județul Caraș – Severin a fost vandalizat duminica, transmite Antena 3. Incidentul are loc chiar inaintea vizitei copreședintelui AUR George Simion, care strange semnaturi prin țara pentru demiterea lui Klaus Iohannis. Politia a fost chemata la fața locului și a anunțat…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc vineri dimineata la iesirea din municipiul Resita, spre Bocsa, trei dintre acestea fiind transportate la spital, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin, potrivit Agerpres. In accident au fost implicate…