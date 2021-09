Derek Thebo, in varsta de 32 de ani, a divorțat de soția sa și a amenințat-o pe fosta soție ca ii va ucide pe ea și pe copiii sai, facand și o lista cu rudele femeii pe care el avea de gand sa le omoare. Barbatul ar fi spus ca pe copii ii va impușca abia la final și apoi se va sinucide, informeaza The Mirror. In timpul bataliei pentru custodie, Derek Thebo și fiul sau și al fostei soții, in varsta de trei ani, au fost gasiți morți, in casa din Lowell, Michigan. Se pare ca barbatul și-a impușcat fiul și apoi s-a sinucis. „A amenințat ca ma va ucide pe mine, pe copiii mei și pe familia mea și ca,…