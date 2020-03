Stiri pe aceeasi tema

- China, tara din care a inceput pandemia de coronavirus, a inceput testarea clinica a unui vaccin, in contextul in care mai multe tari fac eforturi pentru a descoperi un mijloc de a combate agentul patogen, scrie Agerpres. China a inceput prima testare clinica a unui vaccin impotriva noului coronavirus,…

- China a inceput prima testare clinica a unui vaccin impotriva noului coronavirus, in contextul in care mai multe tari fac eforturi pentru a descoperi un mijloc de a combate agentul patogen, relateaza AFP.Un numar de 108 voluntari, impartiti in trei grupuri, au primit vineri primele injectii, a relatat…

- Epidemia de coronavirus a izbucnit in China, țara de suflet a lui Matteo, la finalul anului trecut. Deși avea programat un turneu, artistul a fost nevoit sa anuleze totul, chiar daca la mijloc era un onorariu de 100.000 de mii de euro! De mai bine de doi ani, Matteo este vazut ca un adevarat idol in…

- O noua metoda pentru detectarea coronavirusului a fost testata cu succes in China. Cu ajutorul a catorva picaturi de sange din deget, rezultatele vor fi obținute in 15 minute de la realizarea testului Covid-19, pe fiecare persoana suspecta de infectare. In prezent, durata testelor pentru coronavirus…

- Chinezii trag primele concluzii ale efectelor COVID-19 asupra corpului uman. E ca o combinație, in unele cazuri letala, de SARS și HIV. Adica afecteaza și plamanii, și sistemul imunitar. E foarte posibil, spun cercetatorii chinezi, ca aparatul respirator sa sufere leziuni ireversibile chiar și in cazul…

- Coronavirusurile sunt un grup mare de virusuri care pot fi gasite printre animale, iar in cazuri rare pot ajunge la oameni. Pana acum, cercetatorii nu au determinat de unde anume provine COVID-19, insa studiile anterioare sugereaza ca MERS a fost un coronavirus transmis de la camila la om, iar in…

- Ultimul pacient infectat cu COVID-19 din statul asiatic a fost un barbat in varsta de 50 de ani care a luat virusul de la fiica lui, care se intorsese de la Wuhan. Acesta s-a vindecat complet de boala și are o stare buna de sanatate, precizeaza Ministerul Sanatații din Vietnam. Cu toate ca…

- Huang Jinhai, procesorul care a coordonat proiectul medical, a explicat ca vaccinul este administrat pe cale orala si ar putea fi folosit in tratarea pacientilor infectati, relateaza publicatia Global Times, citata de The Guardian. Cercetatorul sustine ca si-a administrat patru doze si nu a prezentat…