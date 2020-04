Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu, a anuntat ca ONG-urile din Romania au strans din donatii si sponsorizari aproximativ 20 de milioane de euro, pentru achizitia de echipamente de protectie si aparatura pentru spitale. Voiculescu a prezentat aceste date dupa ce ministrul Muncii, Violeta Alexandru,…

- Liderii partidului Uniunea Salvați Romania au transmis o scrisoare deschisa catre toate cadrele medicale din Romania, pe care le Post-ul USR anunța ca ofera asistența juridica angajaților din sanatate care doresc sa sesizeze nereguli apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, cu putin timp in urma, un mesaj medicilor romani, carora le-a spus ca sunt in „prima linie” a luptei impotriva COVID-19.”Stiu, stim ca va este greu, dar voi sunteti in prima linie. Noi toti ne uitam la voi cu speranta, cu incredere. Sunteti linia de aparare…

- Extinderea rapida a infectarilor cu coronavirus da batai de cap guvernului. Ministrul interimar al Muncii anunța la RFI ca Guvernul analizeaza o soluție legata de cheltuielile cu șomajul tehnic pentru angajații din mediul privat, trimiși acasa pe fondul crizei coronavirusului.„Aș vrea sa le…

- Deputatul a explicat la Antena 3 ca prima sustinere a candidaturii sale pentru functia de primar general a venit din partea organizației USR București, urmata de o susținere PMP și culminand cu susținerea PNL. ”Cel mai important este ca ceea ce spuneam in urma cu un an cand am intrat in competiția…

- In timpul audierii ministrului desemnat la portofoliul Economie, senatorul PSD, Daniel Zamfir, a acuzat ca PNL impreuna cu Virgil Popescu acționeaza concertat impotriva primarului general al Capitalei, Gabriela Firea.„V-ati facut tinta din Primarie. Vreti sa blocati conturile. Aveti actiune…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, lanseaza un atac extrem de dur la adresa ministrului Muncii, Violeta Alexandru. Badulescu ii cere ministrului sa nu mai dezinformeze publicul in ceea ce privește furnizarea agentului termic din Capitala și ii sugereaza sa se apuce serios de munca.Citește…

- Violeta Alexandru susține dupa alegerea la sefia PNL Bucuresti, ca urmeaza lucruri si mai bune, bazate pe forta celor care cred in modul sau de a face politica, cu decenta. ”fara kitsch si aroganta - marca PSD”. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook al ministrului Muncii