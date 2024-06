Sistemul de monitorizare cu brățări electonice a inculpaţilor aflaţi sub control judiciar va fi testat până la 1 octombrie Guvernul Romaniei a adoptat, joi, 13 iunie 2024, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, modificarea legislației pentru a permite monitorizarea cu brațari electronice a persoanelor aflate sub control judiciar și arest la domiciliu, relateaza News.ro.Sistemul privind monitorizarea inculpatilor aflati sub control judiciar va fi testat pana la 1 octombrie, cand se extinde la intreaga tara, cu dispozitivele si infrastructura existente deja in Bucuresti si in 23 de judete, in care este deja implementat SIME. Testarea se va face folosind infrastructura si dispozitivele deja existente.Potrivit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

