- In cursul zilei de duminica, Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoana, a efectuat o vizita la Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu” de la Campia Turzii, unde a observat cu satisfacție nivelul remarcabil de interoperabilitate dintre militarii romani și cei aliați aflați in aceasta locație.…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a vizitat duminica Baza 71 Aeriana "General Emanoil Ionescu" de la Campia Turzii, unde a constatat un grad de interoperabilitate "fara cusur" intre militarii romani si militarii aliati prezenti aici."Cand vizitez tari aliate, si cu atat mai mult…

- Intr-un peisaj autentic de iarna, elevii claselor a XI-a au ajuns saptamana aceasta la Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu”, Campia Turzii, in calatoria lor pentru evaluarea opțiunilor de cariera și luarea celei mai potrivite decizii in viitor. Pentru a putea alege in cunoștința de cauza, elevii…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a comentat, marti, aderarea Finlandei la NATO si a afirmat ca este un moment istoric. "Finlanda este mai sigura, intregul Flanc Nordic este mai sigur, intreaga Alianta este mai sigura", a transmis Geoana. "Astazi, pentru prima data in istorie, am ridicat…