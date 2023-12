Stiri pe aceeasi tema

- Sute de familii din SUA au dat in judecata companiile care dețin rețelele de socializare din cauza ca micuții sunt expuși materialelor nepotrivite. Acestea sunt acuzate ca folosesc tehnici pentru a crea dependența și sunt daunatoare pentru copii.

- La data de 10 noiembrie 2023, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de 3 barbați, de 54, 43 și 28 de ani, care sunt cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunii de distrugere din culpa. In sarcina acestora…

- Cei cinci bodyguarzi ai firmei Dey au fost eliberați din arest dupa expirarea ordonanței de reținere emisa ieri dupa masa, potrivit unor surse judiciare. Conform... The post Bodyguarzii Dey, eliberați. Impotriva lor nu a mai fost luata nicio masura appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Adulții din Italia refuza sa paraseasca casa parinteasca. Acesta este și cazul unei femei, in varsta de 75 de ani. Satula sa acopere cheltuielile casei și sa-i intrețina pe cei doi fii, in varsta de 40 și 42 de ani, italianca a luat o masura drastica.

- Sportivilor rusi li se va permite sa participe Jocurile Paralimpice de anul viitor de la Paris, dupa ce Comitetul Paralimpic International (IPC) a votat impotriva suspendarii calitatii de membru a Rusiei din cauza razboiului cu Ucraina, transmite DPA.Intr-un rezultat surprinzator, 74 de asociatii…

- Șeful serviciului patrula din cadrul Inspectoratului de poliție Criuleni și un subaltern al acestuia au fost reținuți in flagrant luand mita de la un șofer. Aceștia ar fi cerut mita de la un motociclist pentru a nu documenta un pretins caz de conducere a mijlocului de transport in lipsa raportului de…

- TikTok a fost amendata cu 345 de milioane de euro pentru incalcarea regulilor privind confidentialitatea in ceea ce priveste prelucrarea datelor personale ale copiilor in Uniunea Europeana, a anuntat vineri organismul de reglementare al blocului comunitar, relateaza AFP si Reuters.Platforma de videoclipuri…

- Luis Rubiales (46 de ani) nu mai are voie sa se apropie la mai puțin de 500 de metri de Jennifer Hermoso, nici sa comunice in vreun fel cu campioana mondiala, și trebuie sa se prezinte in fața organelor de judecata la fiecare 15 zile. Procuratura din Madrid l-a convocat astazi pe fostul președinte al…