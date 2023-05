Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul roman Simone Tempestini ocupa locul 9, sambata, dupa primele doua zile ale Raliului Poloniei, etapa a treia a Campionatului European de Raliuri (FIA ERC). CITESTE SI Dupa ce a ratat calificarea in finala Champions League, AC Milan a surclasat-o cu 5-1 pe Sampdoria 20/05/2023 0 Alexia…

- Jucatoarea romana Alexia Carutasu, care a ales sa reprezinte Turcia, a castigat Liga Campionilor la volei feminin cu echipa VakifBank Istanbul, care a invins-o pe Eczacibasi Dynavit Istanbul cu scorul de 3-1 (27-25, 25-17, 23-25, 25-17), sambata, in finala desfasurata la Pala Alpitour din Torino.…

- Manchester City va juca a doua sa finala in Liga Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Real Madrid, detinatoarea trofeului, cu scorul de 4-0 (2-0), miercuri seara, pe teren propriu, in mansa secunda a semifinalelor.Echipa lui Pep Guardiola s-a distrat cu Real Madrid și a reușit sa caștige…

- Prezentatorul Dan Negru a venit cu critici dure, dupa ce reprezentatul Romaniei la Eurovision a ratat calificarea in finala concursului, in cadrul semifinalei de ieri, scrie SHOK.md . „Moldova e in finala! Noi țopaim spre casa. Nu ma deranjeaza exagerarile vestimentare sau de alta natura. Unii oameni…

- Echipa de handbal feminin Rapid București și-a incheiat sambata evoluția in ediția in EHF Champions League cu o infrangere in fața campioanei in exercițiu a competiției, Vipers Kristiansand. Campioana ediției trecute a Ligii Florilor a cedat ambele manșe,

- Antrenorul lui Manchester United, Erik ten Hag, s-a aratat increzator ca echipa isi va reveni dupa esecul de joi de pe terenul lui Brighton (0-1), iar in urmatoarele saptamani va reusi o calificare "vitala" in Liga Campionilor, informeaza DPA.United a aratat un progres in acest sezon, primul sub…

- Inter Milano nu intentioneaza sa il pastreze in lot pentru sezonul viitor pe Romelu Lukaku, acesta urmand sa revina la Chelsea, de unde era imprumutat, scrie Gazzetta dello Sport in editia de astazi. Pe 29 iunie 2022, atacantul Romelu Lukaku a ajuns la Inter Milano in urma unui imprumut negociat cu…

- Milan - Napoli, meci contand pentru prima mansa a sferturilor de finala din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 12 aprilie, de la ora 22:00, pe San Siro, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 3 si Prima Sport 2.