După ce a rămas fără palmieri, Robert Negoiță a rămas și fără permis Robert Negoița a fost sancționat contravențional și i s-a reținut permisul de conducere marți dupa-amiaza. Primarul secrtorului 3 a fost oprit in trafic, pe Calea Dudești, de un echipaj de poliție. Se pare ca ghinioanele se țin lanț de Robert Negoița, dupa ce ieri i-a fost ”distrusa” plantația de palmieri din zona Unirii, astazi a […] The post Dupa ce a ramas fara palmieri, Robert Negoița a ramas și fara permis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei este nemulțumita de kitsch-ului din Centrul Capitalei, zona Piața Unirii și il acuza pe primarul Sectorului 3, Robert Negoița, ca a plantat ilegal palmieri. Viceprimarul Horia Tomescu a mers, luni dimineața, la locul cu pricina și s-a aratat indignat de faptul ca edilul sectorului…

- Primarul localitații Corbeanca, de langa București, Anton Valeriu, care este vizat de o ancheta anticorupție in legatura cu retrocedarea unor terenuri, a fost reținut in urma audierilor care au avut loc joi. Procurorii DNA susțin ca prejudiciul calculat in acest caz este de peste 1,4 milioane de euro.…

- Primarul localitații Corbeanca, de langa București, Anton Valeriu, care este vizat de o ancheta anticorupție in legatura cu retrocedarea unor terenuri, a fost reținut in urma audierilor care au avut loc joi. Procurorii DNA au facut, ieri, percheziții atat la casa edilului, cat și la Primaria Corbeanca…

- Primarul localitații Corbeanca, de langa București, Anton Valeriu, este vizat de o ancheta anticorupție in legatura cu retrocedarea unor terenuri. Procurorii DNA au facut percheziții, joi, atat la casa edilului, cat și la Primaria Corbeanca și la o stație de betoane. Dosarul vizaeza modalitatea de retrocedare…

- Șeful Comisariatului Județean de Mediu Tulcea și un alt comisar au fost batuți, injurați, amenințați și apoi sechestrați de catre primarul localitații Smardan din judeșul Tulcea, conform Garzii Naționale de Mediu. Instituția spune ca cei doi se aflau in control la o ferma unde erau arse deșeuri, poluarea…

- The International Monetary Fund (IMF) said that it expects Romania’s economy to expand by 2.4% in 2023, revising downwards its October forecast for 3.1% growth, according to See News. Romania’s economic growth is expected to accelerate to 3.7% next year, the IMF said in the April 2023 edition of its…

- The International Monetary Fund on Tuesday trimmed its 2023 global growth outlook slightly as higher interest rates cool activity but warned that a severe flare-up of financial system turmoil could slash output to near recessionary levels, according to Reuters. The IMF said in its latest World Economic…

- French President Emmanuel Macron’s latest attempt to cast the European Union as a balancing power between the US and China will be tested this week as he seeks to enlist support from the Netherlands, according to Bloomberg. Macron will arrive in Amsterdam on Tuesday for the first state visit of a French…