Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a anunțat ca adolescenții pot decid singuri daca vor sa se imunizeze anti-Covid sau nu. UK se alatura Franței, Germanei, SUA, Canadei și Japoniei, care au decis sa vaccineze anti-COVID-19 copiii cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani. Guvernul britanic a declarat ca va fi solicitat consimțamantul…

- Zeci de mii de persoane sunt asteptate in acest weekend la festivalurile muzicale organizate in Marea Britanie, cu conditia de a avea asupra lor un test negativ pentru COVID-19 sau o dovada a vaccinarii, documente considerate o parte importanta a eforturilor depuse de autoritatile nationale pentru a…

- Israelul intampina dificultati in eforturile depuse pentru a limita cresterea numarului de infectari cu noul coronavirus si a raportat peste 10.000 de cazuri noi in 24 de ore pentru prima data de la jumatatea lunii ianuarie, informeaza DPA citata de Agerpres . Ministerul Sanatatii din aceasta tara…

- Israelul a inregistrat aproape 10.000 de noi infectii cu coronavirus intr-o singura zi pentru prima data din ianuarie, in conditiile in care Ministerul Sanatatii a raportat marti 9.831 de noi cazuri, informeaza DPA. Acesta este un salt comparativ cu saptamana trecuta, desi si numarul de teste a crescut…

- Autoritațile guvernamentale care se ocupa de lupta impotriva coronavirusului au decis astazi ca nou an școlar va incepe in Israel in data de 1 septembrie, așa cum era programat, in ciuda apelurilor de amanare din cauza creșterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus la nivel național, potrivit…

- Copiii care au trecut prin Covid-19 au un nivel mai scazut de anticorpi la patru luni de la vindecare: STUDIU Copiii care au trecut prin Covid-19 au un nivel mai scazut de anticorpi la patru luni de la vindecare: STUDIU La patru luni de la vindecare copiii care au trecut prin infecția cu noul coronavirus…

- Alte 119 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, șapte sunt de import: 3 - Turcia, 2 - Italia, 1 - Marea Britanie, 1 - Ucraina.

- Alte 119 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, șapte sunt de import: 3 - Turcia, 2 - Italia, 1 - Marea Britanie, 1 - Ucraina.