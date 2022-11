După bombardamentele rusești, semnalul la telefon revine treptat în Ucraina Ministrul ucrainean pentru transformare digitala, Mihailo Fedorov, a declarat, joi, ca semnalul la telefon revine, treptat, in regiunile tarii, dupa refacerea infrastructurii bombardate de rusi in ziua anterioara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

