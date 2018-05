Dupa blocarea mesageriei Telegram, mii de rusi au protestat in strada: Nu ramaneti tacuti, Putin e un hot!

Mii de rusi, inclusiv principalul opozant al Kremlinului Aleksei Navalnii, au manifestat luni la Moscova contra consolidarii supravegherii pe Internet, dupa blocarea de catre autoritati a mesageriei criptate Telegram, scrie AFP.



Autorizata de Primaria Moscovei, aceasta manifestatie a adunat in centrul capitalei aproximativ 8.000 de persoane, potrivit politiei si organizatorilor, un nivel relativ ridicat in cazul unei adunari a opozitiei.



O manifestatie similara contra restrictiilor pe Internet a adunat doar aproximativ 1.000 de persoane la Moscova in august.



Manifestanti…