După bătaia pe aurul BNR, acum a început războiul pe brânza Băncii Centrale Dupa apariția în media a știrii potrivit careia BNR recomanda austeritate doar pentru alții, dar propriilor salariați le cumpara brânzeturi nobile, purtatorul de cuvânt al instituției a facut câteva precizari: &"&"Zilele trecute, brânzeturile achiziționate de cantinele salariaților BNR, parte din procesul de aprovizionare anuala, au devenit subiect de știre de interes național. Anunțam pe aceasta cale ca BNR va mai face cerere de oferte de achiziții de produse alimentare și, desigur, de alte produse de uz curent, pentru simplul motiv ca respecta legea achizițiilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

