Dupa aproape trei secole, Royal Bank of Scotland isi schimba numele

Stiri pe aceeasi tema

- Decizie istorica in Scoția. Ce se intampla cu Royal Bank of Scotland, dupa trei secole de existența Royal Bank of Scotland (RBS) nu va mai utiliza acest nume la nivelul grupului, dupa 293 de ani, si va adopta brandul NatWest, care provine de la National Westminster Bank. RBS a cumpărat National…

- Grupul elvetian Nestle SA a decis sa inceteze sa mai vanda ciocolata Milkybar Wowsomes, un produs care utiliza o tehnologie inovatoare destinata reducerii continutului de zahar, din cauza vanzarilor slabe, transmite Bloomberg. Vanzarile de ciocolata Milkybar Wowsomes, un produs lansat in urma…

- Premierul britanic Boris Johnson intentioneaza sa mute din Londra camera superioara a Parlamentului, Camera Lorzilor, la York, oras din nordul Angliei, a relatat Sunday Times, citat duminica de Reuters. La alegerile nationale de luna trecuta pentru camera inferioara, conservatorii lui Johnson…

- Incendiile de vegetatie din Australia vor provoca sectorului turistic local pierderi de cel putin 4,5 miliarde de dolari australieni (2,70 miliarde euro) pana la finele anului, sustine un raport al organizatiei profesionale Australian Tourism Export Council (ATEC), informeaza AFP. In ultimele…

- Boris Johnson, prim-ministrul britanic, a declarat sambata ca oamenii condamnati pentru infractiuni legate de terorism nu ar trebui eliberati mai devreme din inchisoare. Afirmatia lui Johnson vine dupa ce a fost dezvaluit ca atacatorul de vineri, de pe London Bridge, a fost eliberat din inchisoare…

- Productia de zahar a Rusiei s-a dublat in ultimul deceniu, iar in sezonul actual ar urma sa inregistreze un salt de 20% pana la un nivel record, gratie conditiilor meteo favorabile, astfel incat producatorii sunt obligati sa depoziteze zaharul rafinat in aer liber (ceea ce ii afecteaza calitatea) sau…

- Twitter a anuntat ca Partidul Conservator al premierului Boris Johnson a indus in eroare publicul prin schimbarea numelui unuia din conturile sale de pe reteaua de socializare, pentru a face sa para ca este un serviciu de verificare a informatiilor, in timpul dezbaterii electorale televizate din Marea…

- Guvernul german ar trebui aplaudat pentru planurile sale referitoare la masurile de stimulare fiscala si pentru cele privind clima, a afirmat Kristalina Georgieva, directorul general al Fondului Monetar International (FMI), intr-un interviu acordat Bloomberg TV. "Vreau sa spun ca trebuie sa…