Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata irlandeza Sinead O’Connor a anuntat ca renunta la turnee si ca se va retrage din industria muzicala anul viitor, confirmand totodata ca urmatorul ei album de studio, “No Veteran Dies Alone”, va fi ultimul LP pe care il va lansa vreodata, informeaza duminica site-ul contactmusic.com și Agerpres.…

- Cantareata irlandeza Sinead O’Connor, in varsta de 54 de ani, a anuntat ca renunta la turnee si ca se va retrage din industria muzicala. Totodata, artista a confirmat ca urmatorul ei album de studio, “No Veteran Dies Alone”, va fi ultimul din discografie.

- Cantareata irlandeza Sinead O'Connor a anuntat ca renunta la turnee si ca se va retrage din industria muzicala anul viitor, confirmand totodata ca urmatorul ei album de studio, "No Veteran Dies Alone", va fi ultimul LP pe care il va lansa vreodata, informeaza duminica site-ul contactmusic.com. In…

- Cantareata irlandeza Sinead O'Connor a anuntat ca renunta la turnee si ca se va retrage din industria muzicala anul viitor, confirmand totodata ca urmatorul ei album de studio, "No Veteran Dies Alone", va fi ultimul LP pe care il va lansa vreodata, informeaza duminica site-ul contactmusic.com, potrivit…

- Persoanele non-binare nu se identifica drept femei sau barbați și tind sa nu se conformeze normelor de gen. Cantareața americana Demi Lovato a decis sa intre in aceasta categorie. „Astazi este o zi in care sunt fericita sa imi impartașesc mai mult din viața mea cu voi toți”, a scris Lovato pe Twitter,…

- Fostul presedinte al statului Peru, Martin Vizcarra, a anuntat ca a fost testat pozitiv cu coronavirus, la sase luni dupa ce s-a vaccinat impotriva virusului. ″In ciuda precautiilor luate pentru a evita sa aducem virusul in casa, sotia mea si cu mine suntem pozitivi la Covud-19″, a scris, duminica,…

- Nora Al-Matrooshi face istorie in Emiratele Arabe Unite. Este prima femeie astronaut din tara. Ea si Mohammed Al-Mulla au fost selectati din peste 4.000 de candidati. Alaturi de Mohammed Al-Mulla (32 de ani) face parte din ultima serie de astronauti acceptati in programul Centrului Spatial…

- Polițistii i-au eliberat pe jurnaliștii CNN reținuți in regiunea Vladimir, la inchisoarea in care se afla Aleksei Navalnii. Anuntul a fost facut de corespondentul CNN Matthew Chance, pe Twitter. Marți dupa-amiaza s-a anuntat ca in fata inchisorii in care se afla Aleksei Navalnii s-au adunat cateva zeci…