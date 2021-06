Stiri pe aceeasi tema

- ​Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat marți ca ar trebui reanalizata foarte serios soluția referitoare la interzicerea cumpararii cartelelor telefonice fara buletin, dupa recentul asasinat cu bomba de la Arad, dar și dupa o noua amenințare cu bomba la Curtea de Apel București. "O sa propun…

- Stelian Ion, ministrul Justiției, a declarat, marți, ca va propune o soluție legislativa constituționala prin care sa fie interzisa vanzarea cartelelor telefonice prepay fara buletin, avand in vedere cazuri precum amenințarea cu bomba de luni de la Curtea de Apel București, uciderea omului de afaceri…

- Stelian Ion a fost intrebat, marti seara, intr-o conferinta de presa, daca se impun modificari legislative in urma cazului de la Arad. “Intotdeauna, dupa ce se intampla anumite astfel de tragedii. Este o fapta extrem de grava si o tragedie se poate analiza inclusiv sub aspect legislativ daca este…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion (USR), a declarat marți, la Guvern, ca va propune interzicerea cumpararii cartelelor telefonice prapay fara buletin, dupa crima din Arad, cazul Caracal și diverse amenințari cu bomba. „Daca ar fi fost chestiuni clare (despre crima din Arad) ati fi aflat. Pe de…

- UPDATE: Alerta a fost una falsa. La fața locului au fost mai multe mașini de poliție, pompieri. Echipele de la brigada antitero au plecat de la fața locului. Ramane de vazut daca persoana care a facut acest apel va fi descoperita și sancționata.O alerta cu bomba a fost semnalata prin apel la 112, luni,…

- Autoritațile cu competențe in astfel de cazuri au intervenit de urgența, luni, 7 iunie, la Curtea de Apel București (CAB). Totul, dupa ce un apel la numarul unic de urgența anunța ca in cladirea instanței s-ar afla un dispozitiv exploziv. Apelul la 112 s-a dat in jurul orei 12.30, conform antena3.ro.…

- Un apel anonim a anunțat la 112 ca exista o bomba la Curtea de Apel din București.La fața locului au ajuns de urgența pirotehniști dar și forțe speciale de la SRI și ISU.Știre in curs de actualizare.

- Un apel anonim a anunțat ca exista o bomba la Curtea de Apel București. Pirotehnișii au ajuns la fața locului, la fel și cei dela SRI și ISU, informeaza Digi24. Știre in curs de actualizare.